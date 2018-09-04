سفارة المملكة في البيرو تكشف آخر تطورات إيقاف فهد الأحمدي في بنما

المواطن - الرياض

كشف القائم بأعمال سفارة المملكة في البيرو آخر تطورات إيقاف الكاتب فهد الأحمدي بجمهورية بنما بأمريكا الوسطى؛ ومصادرة ٢١٩٠٠ دولار كانوا بحوزته، ومنعه من السفر حيث كان برفقة ابنه حسام.

وقال القائم بأعمال السفارة في البيرو ” حمود المطيري” خلال مداخلة هاتفيه في برنامج معالي المواطن” المذاع على قناة ” أم بي سي” إن الكاتب فهد الأحمدي وصل إلى جمهورية بنما قادما من لوس أنجلوس وأشار في نموذج الدخول إلى أن المبلغ الذي يحمله (أكثر من عشرة آلاف دولار)؛ ولم ينتبه أو يدرك أنه من المفترض أن يشير إلى المبلغ الذي بحوزته كاملا.

وأضاف : أن السفارة أرسلت أحد المحامين إلى الكاتب لمتابعة الإجراءات القانونية التي تم اتخاذها حياله.

وأشار إلى أنه عُقدت بالأمس جلسة لمحاكمته وتم إنهاء كافة الإجراءات وصدر الحكم بإيداع المبلغ في حساب إدارة الجمارك.

ولفت إلى أن الكاتب لابد أن يوقع عقدا مع محامي السفارة بمتابعة القضية تمهيدا لخصم قيمة المخالفة وتسليمه باقي المبلغ، مؤكدا أن الكاتب يستطيع السفر في الوقت الذي يريده .

القائم بأعمال السفارة السعودية في البيرو يكشف تفاصيل ايقاف الكاتب فهد الأحمدي بجمهورية بنما .. #معالي_المواطن pic.twitter.com/NomQcea9Bk — معالي المواطن (@Ma3alialMowaten) September 3, 2018