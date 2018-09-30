سفارة المملكة لدى إندونيسيا توجه رسالة تحذير للمواطنين

المواطن - الرياض

ناشدت سفارة المملكة العربية لدى إندونيسيا جميع المواطنين توخي الحذر من أخطار زلزال وأمواج تسونامي جزيرة سولاويسي.

وقالت السفارة في بيان عبر حسابها الرسمي “سفارة المملكة في إندونيسيا تأمل من المواطنين السعوديين أخذ الحيطة والحذر من زلزال وأمواج المد العاتية تسونامي التي ضربت جزيرة سولاويسي”.

يأتي ذلك في وقت ارتفعت فيه أعداد ضحايا زلزال وأمواج المد العاتية (تسونامي) التي ضربت جزيرة سولاويسي في إندونيسيا، أمس الأول، إلى 832 شخصًا حتى اليوم.

وقالت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث، إنها تعتقد أن المنطقة المتأثرة أكبر مما كان يعتقد في البداية.

وأوضح المتحدث باسم الوكالة سوتوبو بورو نوجروهو، في مؤتمر صحفي، أن تقارير تفيد بأن كثيرين محاصرون تحت أنقاض مبانٍ انهارت بعد الزلزال الذي بلغت قوته 7.5 درجات والذي هز البلاد وأثار أمواج المد العاتية التي وصل ارتفاعها إلى ستة أمتار.