سفارة المملكة لدى واشنطن تحذر المواطنين من هذا الأمر

المواطن - الرياض

حذرت سفارة المملكة في واشنطن، اليوم الاثنين، المواطنين المتواجدين في ولايات شمال كارولينا وجنوب كارولينا وفيرجينيا من عاصفة فلورنس المحتملة خلال هذا الأسبوع.

وشددت السفارة على أهمية أخذ الحيطة والحذر من هذه الأماكن، وذلك وفقًا لتوقعات الأرصاد الجوية المحلية في الولايات المتحدة.

كما دعت المواطنين المتواجدين في هذه الولايات، إلى الالتزام بتعليمات السلطات المحلية حيال ذلك، وناشدت المواطنين بالاتصال على الأرقام التالية في حالة الطوارئ، ” أوقات الدوام الرسمية ” 2023423800، ويمكن الاتصال خارج أوقات الدوام الرسميّة أو إرسال رسالة نصية على الأرقام التالية:

2027463555، 2027469777ـ 2027460666، 2027462888