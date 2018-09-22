سفراء بريطانيا يدعون كبار الشركات في بلادهم لاغتنام فرصة رؤية 2030

المواطن - محمود نبيل - القاهرة

حث السفراء البريطانيون الحاليون والسابقون في المملكة الشركات الكبرى في بلادهم على اغتنام الفرصة للاستفادة من طموحات رؤية 2030 للسعودية.

ووفقًا لما جاء في صحيفة ذا ناشونال الإماراتية الناطقة بالإنجليزية، قال السير آلان مونرو، الذي عمل بالمنصب الدبلوماسي في الفترة 1989-1993، والسفير الحالي سيمون كوليس: إن هناك تغييرًا سريعًا يجري في الوقت الحالي، سواء على الأعمال التجارية أو في الجبهات الاجتماعية، مؤكدين أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان هو المُلهم والضامن لنجاح تلك الرؤية الطموحة.

وقال مونرو: “إن المملكة سوق رئيسية، ولكن أيضًا هي على وشك البدء في برنامج تنمية جريء ومُكلف للغاية، غير أنه واسع النطاق يشمل نمو البنية التحتية وتشجيع الصناعة والأعمال، ويمكن ملاحظة ذلك على وجه الخصوص في القطاعات الخاصة الديناميكية”.

ومن جانبه قال كوليس: “يبدو الأمر وكأنه إحدى اللحظات الرئيسية التي سيتوقف عندها التاريخ على أنها لحظة تغيير”.

وأوضح أن هذا التغيير الذي تتجه إليه البلاد يبدو مختلف تمامًا عن أي مكان آخر؛ نظرًا لسكانها وتعداد الشباب.

وأضاف كوليس: “رؤية 2030 واسعة جدًّا، ويصفها السعوديون في بعض الأحيان بأنها ثورة اجتماعية متنكرة في شكل إصلاح اقتصادي”، مشيرًا أن الخطر الأعظم هو لو لم تكن قد ظهرت تلك الرؤية.

وأجاب كوليس عن بعض الأسئلة مثل “هل تعي القيادة العواقب الاجتماعية لهذه الإصلاحات؟”، حيث أكد أنه “بات من الواضح تمامًا أنَّهم فهموا العواقب الاجتماعية، فهم في الأصل كانوا يرمون إليها”.