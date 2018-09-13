سفراء دول التحالف بتونس يبحثون تخفيف معاناة اليمنيين جراء الممارسات الإجرامية لميليشيا الحوثي

المواطن - واس

استعرض سفراء دول تحالف دعم الشرعية في اليمن المعتمدون لدى تونس ، الجهود الحثيثة التي تبذلها دول التحالف لتخفيف معاناة الشعب اليمني الشقيق جراء الممارسات الإجرامية التي تقوم بها ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران بحق اليمنيين .

وأوضح سفراء المملكة العربية السعودية واليمن والإمارات والكويت ومصر والبحرين والسودان، والأردن خلال اجتماعهم اليوم، بمدير عام الشؤون السياسية والاقتصادية والتعاون للعالم العربي بوزارة الشؤون الخارجية التونسية السفير محمود الخميري، أن تقرير فريق الخبراء الدوليين والإقليميين عن حالة حقوق الإنسان في اليمن يشوبه الكثير من الأخطاء الجوهرية في الآليات المتبعة للإعداد، مؤكدين حرص دول التحالف على تقديم كامل الدعم الفني والتقني للحكومة اليمنية وفق الآليات اليمنية المعنية برصد انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وبما ينسجم مع قرار مجلس الأمن 2216.

مما يذكر أن الاجتماع جاء استمرارًا لتنسيق الجهود والعمل المشترك بين دول التحالف لدعم الشرعية في اليمن للتصدي لاعتداءات ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران واستيلائها على السلطة وتهديدها لأمن حدود المملكة واستقرار المنطقة من خلال خدمة أجندة النظام الإيراني التوسعية.