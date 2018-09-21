سفير الكويت بالمملكة: اليوم الوطني السعودي هو يوم لكل محب للأمن والاستقرار والرفاه

المواطن - الرياض

رفع سفير دولة الكويت لدى المملكة، ثامر جابر الأحمد الصباح، التهاني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وللعائلة المالكة الكريمة والشعب السعودي بمناسبة اليوم الوطني الـ88 للمملكة، مشيرًا إلى أن اليوم الوطني السعودي هو يوم وطني لكل محب للأمن والاستقرار والرفاه.

وقال الشيخ ثامر الصباح: “إن ما تعيشه المملكة من إنجازات تستبق الزمن لتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال تطبيق رؤيتها 2030 التي نرى ثمارها في إعادة هيكلة الاقتصاد ورفع كفاءة أداء القطاعات الحكومية وتنمية الإنسان وتطويره وتعزيز مشاركة المرأة في بناء الوطن الغالي بما يحفظ هويتها ودورها في المجتمع لمواكبة المتغيرات العالمية سواء كانت اقتصادية أو تنموية أو اجتماعية أو ثقافية”.

وأكد أن رؤية المملكة 2030 تخدم مفهوم تقليل الاعتماد على النفط كمصدر وحيد وناضب وصولًا إلى هدف تنويع مصادر الدخل وتشجيع الاستثمار الأجنبي والانفتاح على التجارب الناجحة إقليميًّا وعالميًّا، وهذا كله سوف يعزز التطلعات نحو مستقبل مشرق وآمن لمملكة الخير والعطاء في ظل التوجيهات السديدة لخادم الحرمين الشريفين وإشراف ولي عهد.

وأشاد السفير الكويتي لدى المملكة، بالجهود المتميزة التي تقوم بها المملكة مع المجتمع الدولي لمكافحة ظاهرة الإرهاب والتطرف واستغلال الدين الحنيف عبر إنشاء المركز العالمي لمكافحة التطرف (اعتدال) وتأسيس التحالف الإسلامي ضد الإرهاب، إضافة إلى اتفاق جده للسلام بين جمهورية إثيوبيا ودولة إرتيريا، مما يجسد دور المملكة الفعال في تعزيز أمن واستقرار المنطقة والعالم.

ولفت إلى ما تقدمه المملكة من مساعدات إنسانية سخية لرفع المعاناة عن الإنسان أينما كان من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، والجهود الفاعلة والمؤثرة في مساعدة الشعب اليمني الشقيق.

وأكد السفير ثامر الصباح، أن العلاقات بين الكويت والسعودية في تطور ونماء دائم، مبينًا أن إنشاء مجلس تنسيق كويتي- سعودي مؤخرًا خير شاهد على تميز تلك العلاقات التاريخية والروابط الاجتماعية والمصير الواحد التي أرست دعائمها الأجيال وأثبتتها الأيام برعاية سامية من القيادتين مشددًا على أن الكويت هي توأم السعودية.