سفير الكويت لدى المملكة: قواعد صلبة من التلاحم والتعاضد تعززها زيارة ولي العهد

المواطن - واس

رحب الشيخ ثامر جابر الأحمد الصباح سفير دولة الكويت لدى المملكة العربية السعودية بزيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إلى بلده الثاني دولة الكويت ضيفا عزيزا وشقيقا كريما على حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت البلاد، وسمو ولي عهده الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وعلى الشعب الكويتي.

وأشاد السفير الشيخ ثامر الصباح في تصريح لوكالة الأنباء السعودية بالعلاقات الراسخة والمتينة والتاريخية بين المملكة ودولة الكويت المبنية على قواعد صلبة من التلاحم والتعاضد والرؤى المشتركة التي تربط القيادتين الكريمتين والشعبين الشقيقين ماضيا وحاضرا ومستقبلا، مبينًا أن الزيارة هي استكمال لمسيرة الإخوة والمحبة والوفاء التاريخية بين البلدين، وتعكس عمق واستراتيجية العلاقات بينهما .

وقال : تكتسب الزيارة أهمية استثنائية على ضوء التطورات التي تحيط بالمنطقة والتحديات القادمة التي تتطلب تكثيف المشاورات وتبادل وجهات النظر لما فيه خير دولنا وأمنها واستقرارها.

وأضاف السفير الشيخ ثامر الصباح أن زيارة سمو أخي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز إلى الكويت ستؤسس لمرحلة جديدة واعدة في مسار العلاقات الوطيدة التي تجمع البلدين والشعبين الشفيقين، مجددا ترحيب الكويت أميرًا وحكومة وشعبا بالزيارة الكريمة .