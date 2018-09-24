سفينة عسكرية إيرانية بها أجهزة تنصت تراقب السفن العابرة بباب المندب
أكد أن النظام الإيراني يواصل اختراق القانون الدولي وزعزعة أمن المنطقة

سفينة عسكرية إيرانية بها أجهزة تنصت تراقب السفن العابرة بباب المندب

2018/09/24
الساعة 4:57 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

أكدت قيادة التحالف العربي لإعادة الشرعية في اليمن، أن النظام الإيراني يواصل اختراق القانون الدولي وزعزعة أمن المنطقة والعالم.

وقال المتحدث باسم التحالف العيد ركن تركي المالكي في مؤتمر صحفي له اليوم الاثنين، إن سفينة عسكرية إيرانية تراقب السفن العابرة من مضيق باب المندب، مضيفةً أن السفينة الإيرانية “سافيز” تحمل أجهزة تنصت وتنقل خبراء عسكريين.

وتابع أن عمليات قوات التحالف مستمرة ضد السفن المشبوهة التي تهدد الملاحة الدولية في البحر الأحمر.

وأشار المالكي إلى أن ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران تواصل استخدام المدنيين في الحديدة دروعًا بشرية، لافتًا إلى أنه تم إنشاء ممرات إنسانية آمنة بين مدينتي صنعاء والحديدة بالتعاون مع منظمة أوتشا.

 


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