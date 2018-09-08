سقوط أكثر من مليون و600 ألف مخالف للعمل والإقامة وأمن الحدود

المواطن - واس

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة، التي انطلقت يوم الأربعاء الموافق 26/ 2/ 1439هـ حتى نهاية يوم الخميس 26/ 12/ 1439هـ، لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود التي تمت في كافة مناطق المملكة، عن ضبط 1693428 مخالفًا، منهم 1293307 مخالفين لنظام الإقامة، و272066 مخالفًا لنظام العمل، و128055 مخالفًا لنظام أمن الحدود.

وبلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم التسلل عبر الحدود إلى داخل المملكة 28467 شخصًا، 55% منهم يمنيو الجنسية، و42% إثيوبيو الجنسية، و3% جنسيات أخرى، كما تم ضبط 1362 شخصًا لمحاولتهم التسلل عبر الحدود إلى خارج المملكة.

كما بلغ إجمالي المتورطين في نقل وإيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم الذين تم ضبطهم 2610 أشخاص.

وفي سياق متصل، بلغ إجمالي المواطنين الذين تم إيقافهم لتورطهم في نقل أو إيواء وافدين مخالفين للأنظمة 650 مواطنًا، تم استكمال الإجراءات النظامية بحق 618 منهم وإخلاء سبيلهم، وتستكمل الجهات المختصة تنفيذ الأنظمة بحق بقية الموقوفين وعددهم 32 سعوديًّا.

وبلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًّا لإجراءات تنفيذ الأنظمة 14947 وافدًا مخالفًا منهم 12556 رجلًا، و2391 امرأة.

وأخيرًا تم إيقاع العقوبات الفورية بحق 282089 مخالفًا، وإحالة 236816 مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 293445 مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 425574 مخالفًا.