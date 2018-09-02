سقوط الأسنان أكثر الأحلام شيوعًا.. هذه دلالتها

المواطن - محمود نبيل - ترجمة:

يهتم العديد من الأشخاص بتفسيرات الأحلام ويعتقد البعض أن العرب هم الأكثر اهتمامًا على مستوى العالم بدلالات تلك الأحلام، والتي في بعض الأحيان تكون مقلقة وغير مريحة لأصحابها.

مارتينا كوسيان، هي طبيبة متخصصة في تفسير الأحلام بأستراليا، قد كشفت عن معنى وتفسيرات عدد من الأحلام والرؤى الشائعة، مثل السقوط أو المطاردات وتكسر الأسنان وغيرها، وذلك حسب ما جاء في صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وقالت كوسيان: ” الهبوط يميل للدلالة على أننا نشعر بأننا خارج السيطرة أو أننا لا نملك زمام أمورنا في الحياة”.

وأضافت: “أولئك الذين استمتعوا بالشعور بالسقوط في الحلم قد لا يكونون قلقين بشأن التغيير، وهم في الواقع لا يعانون إذا ما شعروا بفقدان السيطرة على واقعهم”.

أما عن سقوط الأسنان، قالت الطبيبة المتخصصة في الأحلام: “الأسنان هي ممثلة للتحولات في الحياة، وبالنسبة لشعور القلق حيال ذلك، فهذا يشير إلى عدم استعداد الشخص للتغيير في الحياة”.

وأشارت الخبيرة إلى أن خضوع البعض في أحلامهم لاختبارات دراسية حتى وإن كان قد تخرج من الجامعة منذ فترة طويلة، فهذا إشارة إلى تخوف واضح من بعض الصعوبات التي قد تمثل اختبارًا واضحًا لمحطات مؤثرة بحياته.