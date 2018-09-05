سقوط عصابة الـ7 في الرياض.. سطوا بالأسلحة البيضاء وسرقوا 48 قالبًا حديديًا

المواطن - الرياض

قبضت شرطة الرياض على عصابة مكونة من 7 أشخاص، 5 منهم وافدين، ارتكبوا جرائم سطو بأسلحة بيضاء.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض بأن المهتمين ارتكبوا جرائم سطو بأسلحة بيضاء وسرقة معدات صناعية وذلك بعد توفر الأدلة على تورطهم بارتكاب ثلاثة متهمين، تتراوح أعمارهم بين العقدين الثاني والثالث، جرائم سطو باقتحام منازل ومحلات تجارية والاستيلاء على مبالغ مالية ومقتنيات شخصية تحت التهديد بالأسلحة البيضاء، وبسماع أقوالهم أقروا بارتكاب ٧ حوادث، تركز معظمها في حي منفوحة وسط العاصمة الرياض.

أما الـ4 متهمين الآخرين فتراوحت أعمارهم بين العقدين الثالث والخامس، وسرقوا ٤٨ قالبًا حديديًا معدة لتصنيع المنتجات البلاستيكية بأشكال وأحجام معينة، تقدر قيمتها السوقية بمليون و600 ألف ريال، من مصنع حديد بحي السلي، وبسماع أقوالهم أقروا بارتكاب الجريمة وتقاسم المسروقات بينهم، وضُبط بحوزتهم ١٩ قالبًا من القوالب المسروقة.

وقد تم إيقاف المتهمين وإحالة قضاياهم لفرع النيابة العامة بالمنطقة.