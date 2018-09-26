سقوط مركبة بجبل دكا يقتل شخصين ويصيب 6 آخرين

المواطن - الطائف

باشر الدفاع المدني في الطائف، بلاغًا بسقوط مركبة بجبل دكا في منطقة الشفا.

وأوضح الدفاع المدني أن نتج عن الحادث وفاة شخصين وإصابة 6 أشخاص تغمدهم الله بواسع رحمته وأسكنهم فسيح جناته.

وفي وقت سابق، تمكن الدفاع المدني في جدة، من إخلاء 7 أشخاص إثر حريق في منزلهم.

أعلن الدفاع المدني أنه تم نقل طفلين ومسنة وعاملة منزلية إلى المستشفى لتلقي العلاج بعد نشوب الحريق في منزلهم الواقع شمال المحافظة.