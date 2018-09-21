سقوط مقذوفات عسكرية حوثية على منزل في العارضة

المواطن - واس

أوضح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المقدم يحيى عبدالله القحطاني، أن فرق الدفاع المدني باشرت مساء اليوم الجمعة الموافق 11/ 1/ 1440هـ بلاغًا عن سقوط مقذوفات عسكرية أطلقتها عناصر حوثية من داخل الأراضي اليمنية على منزل سكني بمحافظة العارضة؛ مما نتج عنها تعرض المنزل لأضرار مختلفة.

وأضاف القحطاني أن الجهات المعنية باشرت تنفيذ أعمال وتدابير الدفاع المدني المعتمدة في مثل هذه الحالات، والله ولي التوفيق.