سقوط مقذوفات عسكرية حوثية على منزل في العارضة

سقوط مقذوفات عسكرية حوثية على منزل في العارضة

2018/09/21
الساعة 8:32 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
1725
0
طباعة
المواطن - واس

أوضح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المقدم يحيى عبدالله القحطاني، أن فرق الدفاع المدني باشرت مساء اليوم الجمعة الموافق 11/ 1/ 1440هـ بلاغًا عن سقوط مقذوفات عسكرية أطلقتها عناصر حوثية من داخل الأراضي اليمنية على منزل سكني بمحافظة العارضة؛ مما نتج عنها تعرض المنزل لأضرار مختلفة.

وأضاف القحطاني أن الجهات المعنية باشرت تنفيذ أعمال وتدابير الدفاع المدني المعتمدة في مثل هذه الحالات، والله ولي التوفيق.


لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

ِشارك على الفيس بوك
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


‎وسوم