سقوط مقذوف عسكري أطلقته ميليشيا الحوثي باتجاه ظهران الجنوب

المواطن - واس

باشر مدني عسير بلاغًا عن سقوط مقذوف عسكري أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه ظهران الجنوب.

وصرح المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير، العقيد محمد عبدالرحيم العاصمي، بأن رجال الدفاع المدني باشروا مساء اليوم الثلاثاء الموافق 8/ 1/ 1440هـ بلاغًا عن سقوط مقذوف عسكري أطلقته عناصر الميليشيا الحوثية الإرهابية التابعة لإيران من داخل الأراضي اليمنية باتجاه إحدى القرى في محافظة ظهران الجنوب، مما نتج عنه تعرض مسجد ومنزل أحد المواطنين وكذلك بئر زراعية لأضرار مختلفة، دون أن يترتب من ذلك إصابة أحد بأي أذًى.

وقد تم مباشرة تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.