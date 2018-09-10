سقوط مهرب عمالة مخالف في محمية الملك سلمان

المواطن - الرياض

قبض أفراد قوة حماية المناطق المحمية، التابعين للهيئة السعودية للحياة الفطرية، في محمية الملك سلمان (حرة الحرة) على مهرب عمالة مخالفة لدخوله المنطقة المحمية.

وأوضح الحساب الرسمي للهيئة السعودية للحياة الفطرية على موقع “تويتر” أنه تم إتخاذ اللازم وتسليم الأشخاص والمضبوطات للجهات المختصة لتطبيق الإجراءات النظامية.

ولم توضح الهيئة مزيدًا من التفاصيل بشأن الواقعة.