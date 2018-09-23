سكان الرياض على موعد مع عروض الفنان جان ميشال المبهرة

المواطن - الرياض

‏‏على وقع عزف آلات الموسيقية الإلكترونية الحديثة وعروض الليزر، يستعد آلاف الأشخاص بمحيط مركز الملك عبدالله المالي في العاصمة الرياض للاستمتاع بتمازج الأصوات والألوان في سيمفونية مذهلة. هذا الحدث هو أول فعالية للموسيقى الإلكترونية تشهدها المملكة، وذلك خلال احتفالات اليوم الوطني الـ 88 هذا العام.

وينتظر سكان الرياض اليوم الأحد إحدى أضخم الفعاليات التي تُنظّمها الهيئة العامة للترفيه، وتتمثل بعرض مبهر يقدّمه الفنان العالمي الشهير جان ميشال جار، ضمن فعالية “البريق الأخضر” التي تقام ‏في مركز الملك عبدالله المالي، وسيعتمد العرض على استخدام أحدث التقنيات البصرية والإضاءة المعمارية، ويتميز باستخدامه للطاقة المتجددة من خلال نظام الألواح الشمسية، وهو ما يعزّز توجهات المملكة في استخدام الطاقة المتجدّدة،

وتشهد فعالية “البريق الأخضر” عرض الليزر الضخم باللون الأخضر الذي يعكس الأمل والنماء، وضم العرض كذلك رسومات من وعلى أبراج مركز الملك عبدالله المالي، ومن المنتظر أن يشهد الآلاف من الحضور بهذه المناسبة، للاستمتاع بما يشاهدونه من مزج فريد بين الموسيقى عالية الجودة، وألون الإضاءة المدهشة، والتأثيرات المسرحية المتطوّرة.