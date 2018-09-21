سكان الرياض يدخلون مجلس البيعة ومكتب الملك ومجلس استقبالاته في قصر الحكم

المواطن - الرياض

انطلقت- مساء اليوم الجمعة- فعاليات الاحتفال باليوم الوطني الـ88 بمنطقة قصر الحكم بمدينة الرياض، وسط حضور وتفاعل كبير من الزوار.

وتتنوع الفعاليات المقامة بمنطقة قصر الحكم بمناسبة اليوم الوطني لتشمل كافة أفراد المجتمع بمختلف فئاتهم العمرية والاجتماعية، وتتوزّع أماكن تلك الفعاليات ما بين ميدان العدل وساحة المصمك وجادة الثميري وقصر الحكم بتناسق يتيح للزوّار إمكانيّة التنقّل فيما بين الفعاليّات بسلاسة.

وتستمر الفعاليات التي تنظمها هيئة تطوير مدينة الرياض بمنطقة قصر الحكم حتى يوم غد الأحد 13 محرم، وتبدأ الفعاليات يوميًّا من الساعة 5 عصرا وحتى الساعة 11 مساءً.

قصر الحكم يفتح أبوابه للزوار:

تجول الزوار بين ردهات قصر الحكم، وتعرفوا على مكوناته وأجنحته، كما اطلعوا على المجلس الملكي (مجلس البيعة) ومكتب الملك ومجلس استقبالاته، وأتيحت للزوار الفرصة أيضًا للتجول داخل مكتب سمو أمير منطقة الرياض، والتعرف على آلية العمل في مكتب سموه، والإجراءات التي يتم من خلالها إنهاء معاملات المراجعين، كما شاهدوا معرض صور “سلمان التاريخ” وكذلك عددًا من الأفلام الوثائقية المتنوعة التي تحكي عن شخصية الملك سلمان وعن أمراء منطقة الرياض، وقصر الحكم، والبيعة ومجلس أمير المنطقة.

عروض مسرحية:

وعلى خشبة المسرح الرئيسي المقام بساحة العدل بمنطقة قصر الحكم استمتع الزوار بمشاهد الفقرات والفعاليات الوطنية المنوعة، والعروض المميزة كالعرضة وعرض الظل والعروض الفلكلورية الأخرى.

قصر المصمك:

وعلى جدران قصر المصمك المعلم التاريخي الشاهد على توحيد المملكة تم تقديم عرض ثلاثي الأبعاد يحكي قصة استعادته على يد المغفور له الملك عبدالعزيز- طيب الله ثراه.

كما لاقت فعالية أوبريت الأطفال المقدمة على المسرح الرئيسي بميدان العدل تفاعلًا ملحوظًا من الزوار.

فصل 6/ج:

وأبدى الزوار إعجابهم بفعالية (فصل6/ج) والتي تعرض لهم رحلة إلى الزمن الجميل وتأخذهم لذكريات الدراسة أيام السبعينيات.

مطبخ زمان:

وفي ساحة المصمك أخذ الزوار يتعرفون على أشهر الأكلات السعودية الشعبية والتراثية ضمن فعالية “مطبخ زمان”

جادة الثميري:

وعملت الهيئة على تهيئة شارع الثميري “جادة الثميري” بعربات المطاعم والمقاهي المتنقلة، وتوفير كافة الخدمات المساندة في مواقع الفعاليات.

تأصيل اللحمة الوطنية:

وكانت هيئة تطوير مدينة الرياض، قد حرصت على مشاركة سكان مدينة الرياض وزوارها احتفالاتهم باليوم الوطني الـ88، عبر تنظيم عدد من الفعاليات بمنطقة قصر الحكم أبرزها فعالية “جولة في قصر الحكم” في نسختها الرابعة على التوالي، وذلك لتأصيل اللحمة الوطنية بين أبناء الوطن وقيادته، ولتذكيرهم بالمنجزات والنهضة التي تشهدها المملكة في شتى المجالات، والتي انطلقت من بوابة قصر الحكم.

وتعد منطقة قصر الحكم العنصر الأبرز في معالم مدينة الرياض القديمة، وتتميز بساحاتها الشهيرة، وبواباتها الأثرية، وأسواقها الرائجة، وأحيائها المتلاصقة، ومعالمها التاريخية، وفي مقدمتها جامع الإمام تركي بن عبدالله، وقصر الحكم، وقصر المصمك.