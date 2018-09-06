سلحفاة تنهش فم رجل أثناء إمساكه بها 

المواطن - متابعة

تعرض مغامر أمريكي لموقف مؤلم، بعدما نهشته سلحفاة من فمه أثناء حمله لها بالقرب من أحد المجاري المائية بولاية ماساتشوستس.

تتوزع هذه السلاحف في جنوب شرق الولايات المتحدة الأمريكية، وتستوطن المياه العذبة داخل الأنهار والمستنقعات والقنوات.

تتميز هذه السلحفاة بلون القوقعة الداكن والأسود والبني، والتي غالبًا ما تغطيها الطحالب، وهي مسننة الحدبة، لها منقار مميز ملحق على الفك العلوي والفك السفلي. وهي السلحفاة الوحيدة التي لديها شرك عبارة عن زائدة متحركة تشبه الدودة في فكها السفلي، تستخدمها كطعم لجذب الأسماك.

هذه الأنواع من السلاحف شرسة وحادة الطباع وغير ودودة مع البشر مثل باقي السلاحف، تمتلك فكًّا قويًّا ومنقارًا حادًّا تستخدمه كالمخالب في هجماتها.