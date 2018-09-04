سلطان الغنام .. رحلة كفاح من الدرجة الثانية إلى النصر

المواطن - مروة نبيل

خطف سلطان الغنام الأنظار إليه خلال الفترة الأخيرة، سواء في الموسم الماضي مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي أو مع النصر هذا الموسم، ليُقرر المدرب الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي، ضمه إلى قائمة المنتخب السعودي في معسكر الرياض الحالي.

وبدأ سلطان الغنام صاحب الـ24 عامًا، مسيرته في صفوف نادي الزلفي بدوري الدرجة الثانية، وظهر بمستوى مميز معه في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين عام 2014، وتأهل إلى دور الـ16، وخرج بصعوبة أمام الهلال.

ورغم صغر سن سلطان الغنام ولكنه لفت انتباه مسؤولي نادي الفيصلي، لينتقل اللاعب إلى صفوف العنابي عام 2015، ولم يُشارك سوى في 3 مباريات فقط بمنافسات الدوري السعودي للمحترفين موسمي 2016 و2017.

وبدأت رحلة تألق سلطان الغنام مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي في الموسم التالي، ليُساهم بشكل كبير في احتلاله المركز السادس في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، بالإضافة إلى التأهل إلى نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وشارك الظهير الأيمن المتألق، سلطان الغنام في 19 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي في الدوري السعودي للمحترفين الموسم الماضي، ونجح في صناعة هدفين.

ونجح نادي النصر في التعاقد مع سلطان الغنام بداية الموسم الرياضي الجاري، وشارك معه في أول مباراة بكأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، ليُثبت وجوده وينضم إلى قائمة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم.

ويستعد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم لمواجهة نظيره البوليفي وديًا على استاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض، وذلك في إطار تجهيزات الأخضر لمنافسات بطولة كأس آسيا 2019 التي ستُقام في الإمارات، شهر يناير المقبل.