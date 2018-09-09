سلطان بن سحيم يكشف خطة نظام تميم لجذب التعاطف الغربي

المواطن - الرياض

هاجم الشيخ سلطان بن سحيم نظام تميم بن حمد بعد الإجراءات غير المسؤولة التي ينفذها ضد مصالح القطريين وتأتي منفعة للأجانب.

وكتب سلطان بن سحيم في تغريدة له عبر “تويتر”: “التجنيس لا يتوقف.. والإقامة مفتوحة على مصراعيها.. وقوانين تصدر ضد مصالح القطريين.. ومنفعة الأجانب مقدمة على المواطنين”.

وأكد ابن سحيم أن كل هذا لمصلحة النظام ولجذب التعاطف الغربي، متابعًا: “يعبثون ببلادنا ويظنون أنهم يحاصرون أزمتهم”.

وتعجب بقوله: “أي نظام هذا الذي لا يراعي منفعة مواطنيه ويضع مصلحتهم في المرتبة الأخيرة؟! أي نظام هذا الذي يبحث عن الرضا الكاذب لدى الغرب ولا يهتم بانعكاس قراراته على سيادة الدولة؟! يفعلون ذلك وكأن بلادنا في حاجة لمزيد من الاختلال في التركيبة السكانية.. لك الله يا قطر”.

وتتبع قطر نهج عشوائي في عملية التجنيس، حيث سعت منذ إعلان استضافة كأس العالم 2022 إلى تجنيس أكبر عدد ممكن في الفريق الوطني، كما تعمل على تجنيس الإيرانيين والأتراك، وفي المقابل تسحب الجنسية القطرية من القبائل المعارضة لنظام الحمدين.

وتعاني قطر من خلل واضح في تركيبتها السكانية حيث يبلغ عدد سكانها 2.4 مليون نسمة، 11% منهم فقط قطريون، و89% غير قطريين، وبينهم نسبة كبيرة من جنوب شرق آسيا، يعملون في حقل البناء والمقاولات.