سلطان بن سلمان يكرم الموظف مُنقِذ الحاج التركي في المدينة المنورة

المواطن - عبدالرحمن المحمادي - المدينة المنورة

كرّم الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، المواطن فهد بن غويزي الحربي، الذي يعمل في قسم الاستقبال بأحد فنادق المدينة المنورة، وتمكن من إنقاذ حياة حاج من الجنسية التركية، بعد سقوطه مغشياً عليه أمام مدخل الفندق إثر تعرضه لحالة اختناق، إذ أجرى له الإسعافات الأولية قبل وصول إسعاف الهلال الأحمر.

وتسلم المواطن شهادة شكر وتقدير ومكافأة مادية بالإضافة إلى منحه برنامجاً تدريبياً متخصصاً في مجال الفندقة، وذلك نظير هذا العمل الإنساني النبيل والذي انتشر بمقطع فيديو خلال الفترة الماضية في وسائل التواصل الاجتماعي وحصد إعجاب المشاهدين.

وأعرب المواطن فهد بن غويزي الحربي عن بالغ امتنانه للأمير سلطان بن سلمان على تكريمه، معتبراً أن هذا التكريم يعدّ “لمسة وفاء”، وأن مثل هذا العمل هو واجب إنساني على كل فرد وهو شرف لا يضاهيه أي شرف، وأن خدمة وراحة ضيوف الرحمن زوار المسجد النبوي الشريف واجب علينا، ويعكس صورة إيجابية عن أبناء هذه البلاد.

وأضاف المواطن الحربي أنه اكتسب مهارات جديدة في العمل السياحي وأن انخراطه في العمل الفندقي والسياحي عموماً جعله يتعرف على كبار الشخصيات التي تزور المدينة المنورة وكبار المشاركين في المؤتمرات والندوات المختلفة.

وكشف أن القطاع الفندقي والسياحي يلقى حالياً إقبالاً كبيراً وينخرط في العمل به الكثير من السعوديين في كافة المجالات في النادي الرياضي وخدمات المطعم والمشروبات والمغسلة والمأكولات والحفلات والمبيعات والتسويق وشؤون العاملين والمحاسبة وغيرها.