سلطنة عمان تستيقظ على فاجعة وفاة 10 من أسرة واحدة مختنقين

المواطن - متابعة

شهدت ولاية صحم في سلطنة عمان، صباح اليوم الخميس، فاجعة أودت بحياة 10 أفراد من عائلة واحدة.

وأعلنت الشرطة العمانية على حسابها الرسمي على تويتر، الخميس، وفاة عشرة مواطنين من عائلة واحدة جرّاء استنشاقهم للدخان إثر حريقٍ نشب في منزلهم فجراً بمنطقة خور الحمام بولاية صحم.

وشددت شرطة عمان السلطانية على الجميع بضرورة تركيب أجهزة استشعار الدخان بداخل منازلهم تجنباً من وقوع مثل هذه الحوادث.

وصرح مسؤولون بالهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف، بأن رجال إطفاء عثروا على القتلى بعد إخماد الحريق بالقرية التي تبعد 165 كيلومتراً شمال غربي العاصمة مسقط.

وقال النقيب علي الكاسبي من شرطة عمان السلطانية، إنه ورد بلاغ في الساعة الرابعة والعشرين دقيقة فجراً، يشير إلى وقوع حريق في منطقة خور الحمام بولاية صحم بمحافظة شمال الباطنة، تحركت على إثره الجهات المختصة إلى الموقع.

وأضاف في اتصال مع برنامج “صباح الشباب” أن الحريق كان هائلاً ونتج عنه حسب النتائج الأولية 10 حالات وفاة. وأفاد بأن أسباب الحريق لم تتضح، مؤكداً أنه تم إخماد الحريق فور وصول الجهات المختصة للمنزل.