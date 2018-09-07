سليمان الراجحي: هذا المطلوب لتربية الأبناء على الاقتصاد وحسن التدبير

المواطن - الرياض

قدم رجل الأعمال سليمان الراجحي نصائح مهمة في تربية الأولاد، مؤكدًا أنه تبدأ بالحوار بين الوالدين.

وتابع الراجحي في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: “تربية الأولاد تبدأ بحوار بين الوالدين، يناقشون كيفية تربية أولادهم دينيًّا وصحيًّا وعلميًّا واقتصاديًّا”.

وأكد أن “من غير المناسب أن أحدهما يبني والآخر يهدم، فإذا أراد الوالدان- مثلًا- تربية الأولاد على الاقتصاد وحسن التدبير، فلابد أن يتفقا على حدود الإسراف والبخل في توفير متطلبات أولادهم”.

وشدد الراجحي على أن بر الوالدين من أعظم متع الحياة؛ لأنها تقودنا إلى طاعة الله سبحانه، وكثير من القصص التي تروى في هذا الجانب بشقيه السلبي والإيجابي تقدم نموذجًا واضحًا عن مدى علاقة الإنسان بربه تعالى، وعن توفيقه أو عدمه.

ونصح رجل الأعمال بقوله: “من أراد التوفيق في حياته الأسرية والعملية فعليه برضا ربه ثم رضا والديه”.