سموحة يُوقف قطار انتصارات بيراميدز .. والأخير يتصدر الدوري المصري مؤقتًا

المواطن - محمد سمعه

سقط نادي بيراميدز في فخ التعادل الإيجابي، أمام نادي سموحة بهدف لكل فريق ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وخلال الشوط الأول من المباراة بدأ نادي سموحة المباراة بضغط هجومي كبير، وذلك من أجل مباغتة نادي بيراميدز وتسجيل الهدف الأول.

ولم يتمكن المدرب الأرجنتيني كارلوس لافولبي من السيطرة الهجومية وخلق الفرص الهجومية على شباك الحارس محمد أبو جبل حارس مرمى نادي سموحة.

باغت نادي سموحة، فريق بيراميدز ونجح في تسجيل الهدف الأول عبر لاعب وسطه محمود سيد في الدقيقة الثانية عشر من عمر الشوط الأول.

وحاول نادي بيراميدز بعد ذلك تسجيل هدف التعادل للنجاة من الخسارة، حيث نجح اللاعب أحمد توفيق في تسجيل هدف التعادل لناديه في الدقيقة الثالثة والعشرين من عمر الشوط الأول.

لم يحدث أي جديد حتى انتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق في مباراة كانت مقامة على ملعب الجيش المصري ببرج العرب في مدينة الإسكندرية.

وفي الشوط الثاني هدأ الأداء بين الفريقين، حيث حاول بيراميدز وسموحة على فترات تسجيل الهدف الثاني ولكن دون فائدة في ظل عدم تركيز في اللمسة النهائية.

انتهت المباراة بتعادل نادي بيراميدز مع فريق سموحة بهدف لكل فريق، ليُوقف سموحة قطار انتصارات بعد فوز بيراميدز في آخر جولتين من الدوري المصري على ناديي طلائع الجيش والداخلية.

أصبح رصيد بيراميدز بعد التعادل 11 نقطة في صدارة الدوري المصري مؤقتًا، بينما أصبح رصيد سموحة تسع نقاط في المركز الرابع.