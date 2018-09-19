سم ليفربول القاتل يلدغ PSG

المواطن - محمد سمعه

نجح نادي ليفربول الإنجليزي في الفوز على نادي باريس سان جيرمان بثلاثية مقابل هدفين، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم موسم 2018- 2019.

وكانت مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان أقيمت على ملعب الأنفيلد معقل ليفربول أمس الثلاثاء.

ودخل ليفربول المباراة تحت قيادة مدربه الألماني يورجن كلوب، وذلك سعيًا من أجل تحقيق انطلاقة أفضل في بطولة دوري الأبطال.

وبدأ ليفربول الشوط الأول من مباراة باريس سان جيرمان بضغط هجومي كبير، حيث تمكن اللاعب الإنجليزي دانيل ستوريدج من تسجيل الهدف الأول للريدز في الدقيقة الثلاثين بطريقة أكثر من رائعة.

وواصل ليفربول تألقه وسعيه وذلك من أجل تسجيل الهدف الثاني، حيث تمكن اللاعب الإنجليزي جيمس ميلنر من تسجيل الهدف الثاني لفريق ليفربول في الدقيقة السادسة والثلاثين من ركلة جزاء.

وقبل نهاية الشوط الأول سعى نادي باريس سان جيرمان لتسجيل الهدف الأول له في شباك ليفربول لتقليص الفارق، حتى تمكن اللاعب البلجيكي توماس مونييه من تسجيل الهدف الأول للنادي الباريسي في الدقيقة الأربعين من عمر الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني من مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان، لم يهدأ الريدز وحاول المصري محمد صلاح في بعض أوقات المباراة فك العقدة وتسجيل حضوره تهديفيًّا في المباراة ولكن دون جدوى.

تمكن باريس سان جيرمان بعد ذلك من تسجيل هدف التعادل عبر الفرنسي كيليان مبابي في شباك الحارس أليسون حارس ليفربول في الدقيقة الثالثة والثمانين من عمر المباراة.

وفي ظل اعتقاد الجميع أن ليفربول في طريقه للتعادل مع باريس سان جيرمان، تمكن النجم البرازيلي روبيرتو فيرمينيو من تسجيل الهدف الثالث للريدز الثانية من الوقت بدل الضائع.

حقق ليفربول فوزه الأول في الجولة الأولى بدور المجموعات ليحصد ثلاث نقاط.

يذكر أن ليفربول سيواجه في الجولة الثانية بدور المجموعات فريق نابولي الإيطالي في الثالث من أكتوبر المقبل.