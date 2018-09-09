سوازيلاند قد تحرم منتخب مصر من مواجهة الأخضر وبطلي العالم

المواطن - محمد سمعه

دعا المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، منتخب مصر الأول لكرة القدم للمشاركة في الدورة الرباعية الدولية الودية والتي تنطلق في شهر أكتوبر المقبل.

وكان آل الشيخ أعلن أن منتخبي الأرجنتين والبرازيل سيشاركان في الدورة الودية رفقة المنتخب السعودي وهى البطولة التي تستضيفها المملكة في الشهر المقبل.

وقد يعتذر منتخب مصر بقيادة مدربه المكسيكي خافيير أجيري عن المشاركة في البطولة العربية لارتباطه بمباراة مهمة في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2019 أمام منتخب سوازيلاند في العاشر من أكتوبر المقبل، بينما تنطلق البطولة الرباعية يوم 12 أكتوبر بمواجهة المنتخب السعودي للمنتخب البرازيلي.

وسيكون من الصعب على المنتخب المصري السفر إلى سوازيلاند ثم العودة منها إلى الرياض ثم الاستعداد لمواجهة الأخضر والمنتخب البرازيلي والأرجنتين، خاصة أن مثل نوعية هذه البطولات تحتاج إلى تركيز شديد من أجل تحقيق نتائج إيجابية.

يذكر أن منتخب البرازيل سبق له التتويج بلقب كأس العالم لكرة القدم من قبل في خمس مناسبات كان آخرها في عام 2002 بكوريا واليابان، أمام منتخب الأرجنتين فسبق له التتويج بلقب المونديال مرتين عامي 1978 و 1986.

نجح منتخب مصر تحت قيادة مدربه المكسيكي خافيير أجيرّي في تحقيق الفوز الأول له في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2019 على حساب منتخب النيجر بسداسية دون رد في لقاء كان أقيم على ملعب الجيش المصري ببرج العرب في الإسكندرية.