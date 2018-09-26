سوماديكا يستعين بالفيديو لتفادي أخطاء الفتح

المواطن - مروة نبيل

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، بقيادة المدرب الروماني ماريوس سوماديكا، تدريباته اليومية على إستاد الأمير خالد بن سلطان، في حضور رئيس مجلس الإدارة خالد البلطان.

وأقام سوماديكا محاضرة فنية عن طريق الفيديو قبل انطلاقة التدريبات الجماعية، شرح للاعبين من خلالها الأخطاء التي وقعوا فيها في المباراة الماضية أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح، كما استعرض لهم طرق تفاديها في لقاء الرائد، يوم الجمعة المقبل.

وبدأ مران الشباب بتدريبات إحماء وتسخين ولياقية خفيفة، وطبقوا بعد ذلك بعض الجمل الفنية التي ينوي سوماديكا تطبيقها في مباراة الرائد المقبلة، ثم قسم اللاعبين إلى مجموعتين، وأجرى مناورة على الملعب، شهدت تطبيق النهج التكتيكي للقاء، وحدد العناصر الأساسية.

واختتم المدرب الروماني سوماديكا، تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب الجماعية بتمارين إطالة وتفكيك عضلات.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب المركز الخامس في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 7 نقاط من الفوز في مباراتين والتعادل في لقاء.