سوموديكا يُدرب لاعبي الشباب على التمرير السريع والاستحواذ

المواطن - مروة نبيل

خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، تحت قيادة الروماني ماريوس سوموديكا، مرانًا على إستاد الأمير خالد بن سلطان، مساء اليوم الأحد، بعد منح اللاعبين راحة من التدريبات، يوم أمس السبت.

وأشار نادي الشباب، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بالليوث، اليوم، بدأت بتمارين إحماء تسخين ولياقية مكثفة بقيادة مدرب اللياقة ماركال.

وطبق المدرب الروماني ماريوس سوموديكا، تدريبات فنية متنوعة، اشتملت على التحكم بالكرة، والتمرير السريع، ثم تلاها بتقسيمة تكتيكية ركزت على الاستحواذ على الكرة، وتغيير اتجاه اللعب، والضغط على حامل الكرة.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب مشواره في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بالفوز على الاتحاد بهدف دون رد، ويستعد لمواجهة الفيحاء في الجولة الثانية، مساء الجمعة الموافق 14 من شهر سبتمبر الجاري.