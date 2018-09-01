سيارة بوتين المصفحة معروضة للبيع

المواطن - محمود نبيل - ترجمة:

أطلقت شركة سيارات روسية نسخة فاخرة من سيارة ليموزين مدرعة تكلفتها 300 مليون دولار تستهدف الفئات الغنية، وذلك على خلفية رغبتها في تسويق أحد موديلاتها.

وشهد عرض مبهر في معرض للسيارات بالعاصمة موسكو أمس الجمعة كشف النقاب عن نموذجين من ماركة أوروس الجديدة المملوكة للدولة، عن سيارة ليموزين وأخرى سيدان صغيرة.

وتم إنشاء السيارة الفاخرة ذات الملامح السوفييتية في محاولة لجذب الأوليغارشية الروس الأغنياء بعيدًا عن العلامات التجارية الأجنبية مثل رولز رويس.

وستكون سيارة الليموزين، التي وصفت بأنها تقدم “مستوى لا يلين من الحماية الباليستية والمتفجرات”، بمثابة عربة حكومية روسية جديدة، حيث قد شوهدت في ذلك الدور عند تنصيب الرئيس فلاديمير بوتين في وقت سابق من هذا العام.

وعُرف عن الرئيس الروسي منذ فترة طويلة رغبته في استعادة القوة السوفيتية بالعالم، بما في ذلك الشق الصناعي والاقتصادي لهذا الأمر، وهو ما بدأه بصناعة السيارات الفاخرة.