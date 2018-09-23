سياسات المملكة الخارجية.. مواقف ثابتة وقرارات حازمة

المواطن - الرياض

88 عامًا من المواقف الثابتة والقرارات الحازمة للمملكة، جعلتها محور اهتمام وتركيز العالم، خاصةً في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

فلسطين:

وكان للمملكة موقف لا يُنسى داعم للقضية الفلسطينية، حيث رفضت نقل السفارة الأميركية إلى القدس والتبرع بـ200 مليون دولار للشعب الفلسطيني، وإطلاق خادم الحرمين الشريفين اسم القدس على القمة العربية الـ29 ورفضها أي خطة سلام على تشمل الاعتراف بالقدس الشرقية عاصمة لفلسطين.

الأردن:

أما الأردن، فتم الإعلان عن اجتماع مكة المكرمة لحل الأزمة الاقتصادية الأردنية والذي نتج عنه وديعة في البنك المركزي الأردني، ضمانات للبنط الدولي لمصلحة الأردن، ودعم سنوي لميزانية الحكومة الأردنية لمدة 5 سنوات، مع تمويل من صناديق التنمية لمشاريع إنمائية.

العراق:

كما تم تأسيس أول مجلس تنسيقي سعودي عراقي والتبرع بمبلغ 1.5 مليار دولار لإعمار العراق وتمويل وارداته وإمداده بالكهرباء بأسعار مخفضة.

الحسم مع كندا:

ومع يد الأخوة هناك يد الحسم، حيث قطعت المملكة العلاقات الدبلوماسية مع كندا وطرد سفيرها وتجميد التعاملات التجارية والاستثمارية معها، وإيقاف برامج الابتعاث والتدريب والزمالة إليها، ونقل جميع الملتحقين بهذه البرامج مع أسرهم إلى دول أخرى، وذلك ردًّا على تدخلها السافر في الشأن الداخلي للمملكة.