سيرك وليزر والبريق الأخضر.. فعاليات ضخمة في اليوم الوطني 88 بالرياض 

المواطن - الرياض

تضمّنت ‏روزنامة اليوم الوطني ‏في ‏العاصمة الرياض مجموعة استثنائية وضخمة من الفعاليات المميّزة، لمواكبة هذه الذكرى الـ88 للمملكة، والذي سيشتمل على العديد من العروض المميزة والمتنوعة، التي تتوزّع في ‏مختلف أنحاء العاصمة الرياض.

سيرك دو سوليه:

وسيكون سكان الرياض على موعد مع ”سيرك دو سوليه”، أضخم العروض العالمية التي ستقام في ‏المملكة، حيث سيقدّم أكبر عروضه في المملكة بتاريخ 23 ‏سبتمبر؛ ويشارك في العرض 80 عارضًا من 26 جنسية يرتدون 245 زيًّا مبتكرًا، وهو رقم سيحطم ‏الأرقام القياسية السابقة لسيرك “دو سوليه”.

كما صُمّم العرض خصيصًا لهذه ‏المناسبة، إذ سيقام على مسرح ‏عملاق يبلغ طوله 85 مترًا وعرضه 40 ‏مترًا، تمّ إعداده لهذا العرض في إستاد الملك فهد الدولي، حيث سيتم تقديم العروض ‏بأسلوب يعكس رمزية المناسبة، ‏وستتضمن التحليق في الهواء باستخدام الحبال الحريرية، والعجلات ‏الألمانية والكهربائية وذات العجلة ‏الواحدة، بالإضافة إلى العروض النارية والبهلوانية على الجدران، ‏واستعراضات يؤديها نخبة من فناني ‏‏”الهيب هوب” ومحترفي الرقص المعاصر، إلى جانب عروض ‏الطيران الفردي باستخدام “الهوفربوورد”، ‏وسيكون عشاق السيرك على موعد مع الكثير من المفاجآت ‏المبهرة والمبتكرة التي اختيرت بعناية من قبل ‏خبرات رائدة في مجال المؤثرات الخاصة.‏

الكرنفال الوطني:

وتسعى الهيئة العامة للترفيه إلى تقديم فعاليات مدهشة تناسب جميع الفئات، وذلك من خلال أضخم كرنفال ‏في فعالية “الكرنفال الوطني”على طريق الأمير تركي الأول بحي حطين، والذي يقع على امتداد أكثر من 2 كيلو متر، ويستمرّ لمدة 3 ‏أيام ستبدأ في 21 ‏ إلى 23 سبتمبر. وسيستمتع الحضور بمشاهدة أربع فرق موسيقية محلية وعالمية، إضافة ‏إلى العديد من الفرق الفولكلورية الشعبية في امتزاج رائع بين الماضي والحاضر، كما سيشارك في ‏الاحتفالية الفنان السعودي الموهوب حمزة هوساوي- الفائز في برنامج (ذا أكس فاكتور) في نسخته ‏الأولى-، حيث سيقدّم مجموعة من أعماله الفنية التي أكسبته قاعدة ‏جماهيرية بين الشباب. ويشارك أيضًا الطفل الموهوب لجى مسرحي، الذي برز مؤخرًا في برنامج ‏‏(ذا فويس كيدز)، وستكون مشاركته بأغانيه الشجية التي اشتهر بها، وأجملها “زمان الصمت” للراحل طلال ‏مداح.‏

ألعاب نارية وليزر:

كذلك ستشهد الاحتفالية عروضًا للألعاب النارية والليزر، وعروضًا كرنفالية جوالة، وستتوفّر في ‏منطقة الاحتفالية أماكن لعربات الطعام، وأركان لعرض المنتجات المختلفة، كما ستخصص فعاليات ‏خاصة للأطفال. وتتوفّر في موقع الحفل أركان لفنانين ورسامي الفن الجرافيتي، لعرض لوحات ‏ورسوم تثري الذائقة الفنية للحضور، وتمدّهم بمتعة بصرية جميلة، إلى جانب الكثير من الأركان ‏الإبداعية التفاعلية التي تسعد جميع أفراد الأسرة، وتبثّ السعادة والمرح وحب الوطن في قلب ‏الحضور. وهذا يعني أنّ هذا الكرنفال قد ضمّ أروع العروض الفنية والصور الإبداعية والتكنولوجية ‏الحديثة، كما أنه سيوفّر حسّ المغامرة للأطفال، وعالمًا من الإثارة للكبار من خلال عروض بهلوانية‏ من جميع أنحاء العالم، وبعضها يقام للمرة الأولى في المملكة.‏

البريق الأخضر:

‏ وستقدم هيئة الترفيه فعالية “البريق الأخضر”، التي ستقام في قلب الرياض بمركز الملك عبدالله ‏المالي، والتي ستشمل عرضًا بالصوت والضوء، وستستخدم فيه أحدث ‏التقنيات البصرية والإضاءة المعمارية، في عرض مبهر ثلاثي الأبعاد، وسيحاكي العرض الذي يقدّمه ‏الفنان العالمي (جان ميشال جار) رؤية المملكة المستقبلية، ويشاركه العمل موسيقيون آخرون، كما ‏سيشهد عرض الليزر الضخم باللون الأخضر الذي يعكس الأمل والنماء، ويرمز لعلم المملكة.

ويضمّ العرض كذلك رسومات على أبراج مركز الملك عبدالله المالي، ويتميز العرض باستخدام تقنية الطاقة المتجددة من ‏خلال نظام الألواح الشمسية التي تعكس المستقبل الواعد للحفاظ على البيئة في المملكة؛ ومن المنتظر ‏أن يشاهد الحدث أعداد غفيرة من مختلف جهات المركز ذو المباني العالية.

سيرة مجد 2:

كما ستحتضن جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن فعالية “سيرة مجد2″، والتي تُعدّ من الفعاليات ‏التي تجمع مختلف أفراد العائلة التي تنظمها الهيئة العامة للترفيه، وتستمر لمدة ثلاث أيام من 21- 23 ‏سبتمبر في إستاد الجامعة في الرياض.‏ وتهدف إلى تعزيز الانتماء الوطني من خلال ‏استعراض ماضي المملكة وحاضرها بطريقة عصرية جذابة، وسيكون هناك منصة رئيسية للأنشطة ‏الكبرى في الفعالية ومناطق للترفيه وأخرى لتناول الأطعمة. كما ستتضمن الكثير من عناصر التشويق والإثارة، منها: عرض “سيرة مجد 2″، وفعاليات مسرحية، ‏بالإضافة إلى عرض للقفز المظلي، وتشكيل أكبر علم بشري نسائي من خلال مشاركة طالبات جامعة الأميرة نورة، وسيشهد الجمهور كذلك عروضًا للألعاب النارية، وفعاليات ترفيهية للشباب ‏والأطفال.‏

طريقنا أخضر:

وبدورها، ستشهد منطقة القصيم فعالية “طريقنا أخضر”، والتي ستقدّم هيئة الترفيه من خلالها ‏أجواء احتفالية مرحة تجمع ما بين الكرنفال والمسيرة بفعالية واحدة، وذلك في منتزه الملك خالد ‏الحضاري ببريدة، ولمدة ثلاث أيام تبدأ من ‏‏21- 23 سبتمبر، للاستمتاع في بازار الجناح التراثي، ومعرض ”قبل.. وبعد” الذي يعرض أبرز ‏التغيرات التي تشهدها المملكة، مع شاشات تعرض نبذة عن مشروع نيوم الضخم، كما سيتمّ إطلاق ‏أكبر عدد من البالونات التي تبلغ 5000 بالون، تلوّن سماء القصيم في اليوم الوطني باللونين الأخضر ‏والأبيض.‏