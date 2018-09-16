شاب يوجه ضربة لأبل.. بمقدوره اختراق كافة هواتفها وأجهزتها اللوحية

المواطن - محمود نبيل - القاهرة:

استطاع باحث أمني إيجاد طريقة جديدة لتحطيم نظام الأمان الخاص بأجهزة هواتف أبل أيفون الشهيرة، وذلك عن طريق بضعة أسطر من الشفرات فقط.

وأكد صبري حدوش خلال حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، أنه عثر على صيغة تستطيع السيطرة على أيفون وتجبره على إعادة التشغيل، وذلك حسب ما أكدته مجلة تيك كرانش العالمية.

وأوضح حدوش الذي عرض رابطا إلكترونيا عبر تغريداته، زعم أن الضغط عليه سيؤدي إلى اقتحام الأيفون وإعادة تشغيله، بما يعني السيطرة عليه بشكل تام، مشيرًا إلى أن هذا الرابط يؤثر على الأجهزة اللوحية وهواتف أيفون ومتصفح سفاري الشهير.

وأخلى حدوش مسؤوليته بشأن استخدام هذا الرابط، خاصة وأن البعض اعتقد أنه مجرد واحد من آلاعيب مختلفة تنتشر عبر صفحات الإنترنت في هذا الصدد.

وحرصت المجلة الدولية المعنية بالتكنولوجيا على تجربة هذا الرابط، واتضح لتيك كرانش أنه بالفعل استطاع السيطرة على الجهاز وإعادة تشغيله في ثوان معدودة.