شاهد.. أبراج الكويت تتزين بالعلم السعودي

المواطن - الرياض

تزينت أبراج الكويت بالعلم السعودي واللون الأخضر؛ احتفاء باليوم الوطني للمملكة العربية السعودية، وكذلك بصور قيادة المملكة، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمني محمد بن سلمان.

كما أهدت وزارة الإعلام الكويتية للمملكة العربية السعودية قيادة وشعبًا، أغنية بعنوان “عزكم عزنا”، بصوت الفنان عبدالله الرويشد احتفاءً وتأكيدًا على أواصر المحبة والأخوة التي تربط بين البلدين.