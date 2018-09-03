شاهد.. أضخم طائرة في العالم تستخدم محركاتها الستة للإقلاع

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نجحت طائرة أنتونوف AN-225 المصنفة كأكبر طائرة في العالم في الإقلاع بنجاح على مدرج سلاح الجو الملكي البريطاني بريز نورتون بعد أن قامت بزيارة قصيرة إلى القاعدة العسكرية على مدار 24 ساعة.

ويستخدم سلاح الجو الملكي البريطاني الطائرة الضخمة التي تبلغ حمولتها 250 طنًا – لنقل المواد الثقيلة جدًا لأسطول طائرات سلاح الجو الملكي الخاص.

واستخدمت الطائرة محركاتها الستة من أجل تنفيذ الإقلاع بنجاح.