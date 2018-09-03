شاهد.. أضخم طائرة في العالم تستخدم محركاتها الستة للإقلاع

شاهد.. أضخم طائرة في العالم تستخدم محركاتها الستة للإقلاع

2018/09/03
الساعة 3:33 مساءً
- ‎فيتيوب المواطن, حصاد اليوم
1750
0
طباعة
المواطن - متابعة

نجحت طائرة أنتونوف AN-225 المصنفة كأكبر طائرة في العالم في الإقلاع بنجاح على مدرج سلاح الجو الملكي البريطاني بريز نورتون بعد أن قامت بزيارة قصيرة إلى القاعدة العسكرية على مدار 24 ساعة.
ويستخدم سلاح الجو الملكي البريطاني الطائرة الضخمة التي تبلغ حمولتها 250 طنًا – لنقل المواد الثقيلة جدًا لأسطول طائرات سلاح الجو الملكي الخاص.
واستخدمت الطائرة محركاتها الستة من أجل تنفيذ الإقلاع بنجاح.


لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

ِشارك على الفيس بوك
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :