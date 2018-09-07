شاهد.. أمطار الخير في الحرم المكي

المواطن - مكة المكرمة

هطلت- عصر اليوم الجمعة- أمطار متوسطة إلى غزيرة على مكة المكرمة شملت الحرم المكي .

وأظهرت مقاطع فيديو أمطار الخير في منطقة مكة، مع تساقط حبات البرد في بعض المناطق.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت في تقريرها عن حالة الطقس اليوم هطول أمطار رعدية، مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدي الرؤية الأفقية على مرتفعات مناطق “جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة والمدينة المنورة، تمتد إلى منطقة حائل ومرتفعات منطقة تبوك، كذلك على الأجزاء الجنوبية لمنطقة تبوك”.

كما تتأثر الرؤية الأفقية بالعوالق الترابية والأتربة المثارة على منطقة الرياض والأجزاء الساحلية لمنطقة مكة المكرمة وطقس رطب على الأجزاء الساحلية الشرقية والغربية للمملكة، ولا يستبعد تكوُّن الضباب على أجزاء منها.