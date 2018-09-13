شاهد.. أمطار على محافظات الحد الجنوبي بجازان

المواطن - جازان

هطلت مساء اليوم أمطار متفرقة على محافظات الحد الجنوبي بمنطقة جازان شملت الطوال وصامطة وأحد المسارحة والحرث والمراكز والقرى التابعة لها.

جعلها الله سقيا خير وبركة وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس اليوم هطولاً للأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات مناطق جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة، المدينة المنورة.

كما توقعت الأرصاد أن تكون السماء غائمة جزئياً قد تتخللها سحب رعدية ممطرة على مناطق حائل، والجوف، والحدود الشمالية، وتبوك وزيادة في نسبة الرطوبة على أجزاء من سواحل المنطقة الشرقية والغربية.