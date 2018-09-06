شاهد.. أمطار مكة تغسل الكعبة وتمتزج بدعاء وابتهال ضيوف الرحمن

المواطن - مكة المكرمة

شهدت منطقة مكة المكرمة، مساء أمس الأربعاء، أمطاراً متوسطة إلى غزيرة امتزجت بدعوات ضيوف الرحمن وابتهالهم إلى الله مع تكبير وتهليل فرحةً بأمطار الخير.

وغسلت الأمطار أستار الكعبة المشرفة في مشهد يخلب القلوب ويريح الصدور لتقدم آية من آيات الله تعالى في علاقة الطبيعة بزيادة الروحانيات، وهو ما انعكس على ضيوف الرحمن الذين لم يتأثروا بهطول الأمطار بل زادوا في دعائهم وابتهالهم.

وجاء ذلك مع صواعق رعدية ضربت برج الساعة بمكة المكرمة مساء أمس الأربعاء، لتصور مشهداً جمالياً لأطهر بقاع الأرض.

ودعت الإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر نتيجة للتقلبات الجوية المؤثرة لهطول أمطار متفرقة.