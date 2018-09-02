شاهد.. أمير الشرقية يتفقد مبنى النيابة العامة ويوجه بلجنة عاجلة لكشف أسباب الحريق

شاهد.. أمير الشرقية يتفقد مبنى النيابة العامة ويوجه بلجنة عاجلة لكشف أسباب الحريق

2018/09/02
الساعة 5:06 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن - الدمام

تفقد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية،ميدانيًا موقع مبنى فرع النيابة العامة في الدمام والذي شهد حريقًا هائلًا اليوم.

ووجه أمير الشرقية بتشكيل لجنة عاجلة من جميع الجهات ذات العلاقة للتحقيق في الحادثة، مطالبًا بمراعاة واتباع وسائل السلامة الضرورية لكافة المشاركين في عمليات الإطفاء، وضمان عدم تعرضهم والمواطنين والمقيمين لأي أذى بسبب الحريق.

 


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