شاهد.. أول رد فعل من بوتين بعد إسقاط دفاعات بشار طائرة روسية في سوريا

المواطن - متابعة

تعهد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بإجراءات أكثر صرامة لحماية الجنود الروس في سوريا بعد سقوط طائرة عسكرية ومقتل طاقمها.

وفي أول تعليق له عقب حادث سقوط طائرة “إيل-20” قبالة الساحل السوري، أكد بوتين أن روسيا ستتخذ إجراءات سيلاحظها الجميع لتعزيز أمن جنودها في سوريا.

وأضاف بوتين: يبدو أن سلسلة من الظروف المأساوية قد تزامنت وأدت إلى إسقاط الطائرة الروسية “إيل-20 مؤكدًا انه لا يمكن المقارنة بين إسقاط القاذفة الروسية من قبل تركيا وحادث “إيل-20”.

وكانت روسيا حملت إسرائيل مسؤولية سقوط طائرتها المقاتلة مؤكدة أنه رغم الترتيبات القائمة مع إسرائيل لمنع وقوع الحوادث.. جرى إبلاغ قيادة القوات الروسية قبل دقيقة واحدة فقط من الهجوم الإسرائيلي، ما يحمّل إسرائيل كامل المسؤولية عن إسقاط الطائرة الروسية ومقتل طاقمها.

وفي هذا الصدد، أكد المتحدث باسم الدفاع الروسية اللواء إيغور كوناشينكوف، أن وزارة الدفاع ستحتفظ لنفسها بحق الرد المناسب على ممارسات إسرائيل الاستفزازية، التي تسترت مقاتلاتها بطائرة الاستطلاع الروسية، لتسقطها الدفاعات السورية خطأ.

وتابع: “إسرائيل لم تحذر قيادة القوات الروسية في سوريا مسبقًا، ولم تبلغنا بعمليتها عبر الخط الساخن، إلا قبل أقل من دقيقة من الضربة، الأمر الذي لم يسمح لنا بإبعاد الطائرة الروسية إلى منطقة آمنة”.