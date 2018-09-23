شاهد.. إسدال ثوب الكعبة وتثبيته بحلق الشاذروان الذهبية

المواطن - مكة المكرمة

أوضح مدير عام مجمع الملك عبد العزيز لكسوة الكعبة المشرفة أحمد بن محمد المنصوري أن الرئاسة وبإشراف وتوجيه من معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس باشرت إسدال ثوب الكعبة المشرفة وتثبيته بحلق الشاذروان الذهبية.

وأشار إلى أنه ووفقًا للخطة التشغيلية والفنية لتركيب ثوب الكعبة المشرفة باشر الفريق المعني بالمهمة بحمد الله وتوفيقه إسدال الجزء الذي تم رفعه من الثوب خلال أيام موسم الحج المبارك لعام1439هـ.

وأضاف أن رفع أجزاء من الثوب بمقدار (3) ثلاثة أمتار تقريباً في منتصف شهر ذي القعدة من عام 1439هـ كان من باب الاحتراز والحفاظ على نظافة وسلامة كسوة الكعبة المشرفة ومنع العبث بها، حيث يشهد المطاف توافد أعداد كبيرة من الحجاج تحرص على لمس ثوب الكعبة، والتعلق بأطرافه وذلك يعرض الثوب لبعض الضرر ويبقى هذا الجزء مرفوعاً حتى مغادرة الحجاج وانتهاء الموسم حيث يعاد الوضع إلى طبيعته. وأبان مدير المجمع أن فريق العمل من المختصين والفنيين بالمجمع قام بتنظيم العمل وترتيب أولوياته حسب الخطة المعتمدة وذلك بالبدء بتركيب الحلق والحبل, يلي ذلك إنزال الثوب .

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