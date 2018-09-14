شاهد.. إسرائيل تتذرع بولادة بقرة حمراء للاعتداء على الأقصى

المواطن - متابعة

لا يفوت اليهود أي فرصة للاعتداء على المقدسات الإسلامية ومواصلة مسلسل تهويد القدس والتباكي على الهيكل المفقود.

وضجت وسائل الإعلام العبرية بخبر ولادة بقرة حمراء؛ الأمر الذي يعتبرونه إشارة للبدء في بناء الهيكل الثالث تمهيداً لاقتراب يوم القيامة حسب مزاعمهم.

ونشر حساب معهد الهيكل اليهودي على موقع يوتيوب فيديو لعجل أحمر، قال المعهد إن العجل سيتعرض للفحوصات الشاملة للتأكد من تطابقه مع مزاعمهم بأنه العجل المنتظر.

وحسب مزاعم اليهود، فإنه سيكون بإمكانهم في اليوم الذي تظهر فيه البقرة الحمراء بناء ما يسمى بالهيكل الثالث في موقع المسجد الأقصى. ويُعجل بناء الهيكل بقدوم ملك اليهود المنتظر.

وهذه المزاعم سيستغلها متطرفون يهود للاعتداء على المقدسات الإسلامية واقتحام المسجد الأقصى.