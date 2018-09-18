شاهد.. إصرار المعلمين في تهامة مربة على الوصول لمدارسهم ينتهي بمفاجأة!

المواطن - سعيد مشهور - أبها

قاد إصرار معلمين ومعلمات، اليوم الثلاثاء، في تهامة مربة التابعة للإدارة العامة لتعليم عسير أثناء توجههم إلى الدوام الرسمي إلى عبور وادي عتود الشهير ليفاجؤوا بوصول سيل منقول خلف منطقة وحلة وتجمع مائي.

ودفع الوضع المفاجئ بعض المعلمين إلى عبور الوادي والطريق المعتاد مما قادهم إلى احتجاز بعض السيارات في منطقة الوحل وتجمع المياه لتبدأ رحلة سحب السيارات وإخراجها من قبل أصحاب السيارات ذات الدفع الرباعي.

الجدير بالذكر أن وادي عتود في تهامة مربة يعتبر من أكبر الأودية التي تصله سيول كبيرة في موسم الأمطار وأحيانًا تكون منقولة مما ينعكس على أهالي القرى بتعطل وصولهم وذهابهم إلى مصالحهم وأعمالهم.