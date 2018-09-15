شاهد.. إعصار الفلبين المدمر يشرد الآلاف وتحذيرات من أمواج عاتية

المواطن - متابعة

تسبب إعصار الفلبين المدمر في تدمير المئات من المساكن وتشريد الآلاف من السكان كما تسبب في انقطاع الكهرباء عن بعض المناطق.

وضرب إعصار الفلبين المدمر بعض الولايات والأقاليم في الفلبين، ليل السبت، مصحوبًا برياح تتجاوز سرعتها 200 كيلومتر في الساعة، وأمطار غزيرة، كما سبب انقطاع الكهرباء في بعض المناطق.

واجتاح إعصار الفلبين أو إعصار مانكوت، وهو من الفئة الخامسة، إقليم كاجايان على جزيرة لوزون الرئيسية في الساعات الأولى من صباح السبت (بالتوقيت المحلي).

وبدأ إعصار الفلبين في التحرك عبر الطرف الشمالي للبلاد محملاً برياح سرعتها القصوى 285 كيلومترًا في الساعة.

ونقلت سلطات الفلبين عشرات الآلاف من المناطق الساحلية، حيث صدرت تحذيرات من ارتفاع محتمل في مياه البحر التي تدفعها العاصفة في طريقها من ثلاثة إلى ستة أمتار. ومن المتوقع أيضا حدوث فيضانات وانهيارات أرضية ودمار واسع للممتلكات.

والرياح القصوى المصاحبة لـ إعصار الفلبين أو إعصار مانكوت أشد بكثير من تلك المصاحبة للإعصار فلورنس الذي قطع الكهرباء عن أكثر من 630 ألف منزل وشركة في شرق الولايات المتحدة، وقد يؤدي إلى سقوط ما يعادل ثمانية أشهر من الأمطار في غضون يومين أو ثلاثة على ولايتي نورث وساوث كارولاينا.

ويبلغ قطر إعصار الفلبين أو إعصار مانكوت حوالي 900 كيلومتر.

وتقول السلطات إن العاصفة ستؤثر على 4.2 مليون شخص ربعهم يعيشون في فقر.

وقبيل وصول إعصار الفلبين بقليل قال مانويل، مامبا حاكم إقليم كاجايان إن الإقليم يتعرض للضرب وإنه برغم نقل 36 ألف شخص إلى نحو 500 مركز إيواء، لم يمتثل الجميع للتعليمات بالمغادرة.