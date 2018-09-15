شاهد.. اختطاف عامل بمحطة وقود في سیارة بدون لوحات

المواطن - الرياض

وثق مقطع فيديو قيام ثلاثة أشخاص باختطاف، عامل بمحطة وقود بالقوة، وأركبوه في سیارة “ھايلكس” بدون لوحات وفروا به داخل السیارة.

ورجح البعض أن يكون الهدف من خطف العامل هو سلب ما معه من أموال حصيلة عمله في المحطة.

وأظھر مقطع فیديو التقطته كامیرات المراقبة بداخل المحطة، دخول السیارة إلى المحطة التي تبدو في إحدى محافظات الجنوب، حیث نزل منھا شابان واقتربا من العامل الذي بدا من ھیئته أنه باكستاني، وسحباه وأرغماه على ركوب السیارة.

وحاول العامل المقاومة إلا أن الخاطفين نجحا في تقييد حركته وإدخاله إلى السيارة بقوة، والفرار من الموقع.