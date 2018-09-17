شاهد.. استغاثة طفل غفراني بالأمم المتحدة لإنقاذه من بطش تنظيم الحمدين

المواطن - الرياض

ألقى الطفل القطري محمد بن جابر الغفراني كلمة أمام المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في جنيف شارحاً اضطهاده ضمن أبناء قبيلته المهجرين والمسحوبة جنسيتهم من قبل تنظيم الحمدين.

وكان وفد من رجال قبيلة الغفران عرض اليوم الاثنين في جنيف الانتهاكات القطرية بحق أفراد القبيلة وذلك خلال لقائهم ممثلين عن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.

وقال الطفل الغفراني إنه رغم صغر سنه إلا أنه يدرك ما يقوم به تنظيم الحمدين من انتهاكات بحق أبناء قبيلته داعيًا العالم إلى التحرك لنصرتهم.