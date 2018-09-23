شاهد.. الألعاب النارية ترسم رؤية 2030 في سماء الرياض

المواطن - الرياض

رسمت الألعاب النارية، مساء اليوم الأحد، رؤية 2030 في سماء الرياض.

وتسعى المملكة للدخول إلى موسوعة جينيس للأرقام القياسية العالمية في اليوم الوطني الـ88 للمملكة، وذلك عبر تسجيل أرقام قياسية من فعاليتين ضخمتين، هي: الألعاب النارية، وأكبر علم سعودي يرسم في السماء باستخدام طائرات الدرونز الإلكترونية، وذلك بالتعاون مع الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز.

وعروض الألعاب النارية الرئيسية مصحوبة بالموسيقى الوطنية المخصصة لهذه المناسبة، حيث تُشاهد في أكثر من 20 مدينة من مدن المملكة، وستستمر عروض الألعاب النارية الرئيسية التي يصل عددها إلى أكثر من 900 ألف ومضة نارية لمدة 15 دقيقة متواصلة ستقام خلالها 10 عروض في بعض المدن الصغيرة والمتوسطة و45 عرضًا ثانويًّا. ومن المتوقع أن تحطم هذه الفعاليات الرقم القياسي السابق في موسوعة جينيس العالمية، الذي حققته الفلبين في احتفالات رأس السنة الميلادية 2016، والتي أطلقت خلاله 810 آلاف مقذوفة.