شاهد.. الأمير هاري يحرج زوجته بتصرف عفوي أمام النساء

المواطن - متابعة

يبدو أن الأمير هاري قد تصرف بعفوية أحرجت زوجته الممثلة الأمريكية السابقة ميغان ماركل في حضور عدد من النساء بينهن مسلمات.

وأظهر مقطع فيديو نشره الإعلامي البريطاني كريس شيب عبر حسابه على تويتر قيام الأمير هاري بتثبيت شعر زوجته دوقة سايكس بطريقة عفوية بعد أن بعثرت الرياح خصلات شعرها المنسدل على كتفيها خلال الاحتفال بإطلاقها كتابا في فن الطهي سيساعد في دعم عائلات ضحايا حريق برج غرينفيل.

وعلى الفور تداركت ماركل الموقف وقامت بتثبيت شعرها وجمعه على الناحية الأخرى من كتفها بعيدًا عن يد زوجها خشية أن يتكرر الموقف حيث كان يتم التصوير في الهواء الطلق.

يذكر أنه في 27 نوفمبر 2017 أعلن الأمير هاري عن علاقته بالممثلة ميغان ماركل حيث أقاما حفل الخطوبة في نفس اليوم وأنهما ينويان الزواج في عام 2018.

وأُقيمت مراسم الزفاف في 19 مايو 2018 في كنيسة سان جورج بقصر ويندسور بحضور 600 شخص لزفافهما، وفي المساء حضر 200 مدعو حفل استقبال خاص في فروجمور هاوس يقيمه الأمير تشارلز والد الأمير هنري.

When you just have to flatten down the wife’s hair on a windy day … pic.twitter.com/4E7L3iurB7

— Chris Ship (@chrisshipitv) September 20, 2018