شاهد.. التحالف يستھدف تحركات میلیشیا الحوثي الإرھابیة باليمن

المواطن - الرياض

استھدفت قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، بقيادة المملكة، تحركات ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران داخل الأراضي اليمنية، ضمن عملية “إعادة الأمل”.

وأظھرت لقطات مصوّرة بثتھا قناة “الإخبارية”، اليوم الأربعاء، الغارات الجوية التي استھدفت مواقع وتحركات ميليشيات الحوثي، حيث دمرت العديد من المواقع التابعة لھم.

يأتي ذلك في ظل تقدم لقوات الشرعية في مختلف الجبهات، وسط فرار لميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.