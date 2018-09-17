شاهد.. التعليم تعلق على منع مدارس طلابها من الكتب بسبب الرسوم

المواطن - عبدالرحمن دياب

حرمت بعض المدارس الأهلية طلابها من الكتب الدراسية بسبب عدم دفع الرسوم.

وقال المحامي حمود الناجم في تصريحات إلى برنامج “يا هلا” على قناة روتانا خليجية، مساء اليوم الاثنين، تعليقًا على قرار المدارس الأهلية بعدم تسليم المقررات الدراسية للطلاب المتأخرين عن سداد الرسوم: إن هذه خطوة معيبة، ويُخرج بالمدرسة عن مفهوم المؤسسة التربوية ويجعل الطالب سلعة يتم المتاجرة بها.

ومن جانبه، أكد المتحدث الرسمي لوزارة التعليم، مبارك العصيمي، أن الوزارة دائمًا تركز على عدم انقطاع الطلاب عن الدراسة، أو تأثره، ولذلك فمنع الكتب الدراسية عن الطلاب لتأخر الرسوم تصرف خاطئ، وليس هناك قرار بهذا الشأن أبدًا.

وشدد العصيمي على أن الكتب من حق الطالب، وليست من حق المدرسة، ويجب أن تصله، ولا علاقة لها بمشكلة الرسوم بين المدرسة وولي الأمر.

المتحدث الرسمي لوزارة التعليم أ. مبارك العصيمي

الكتب من حق الطالب، وليست من حق المدرسة، ويجب أن تصله، ولا علاقة لها بمشكلة الرسوم بين المدرسة وولي الأمر..#برنامج_ياهلا pic.twitter.com/9RCeaEJZvY — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) September 17, 2018