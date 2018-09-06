شاهد.. السديس يشارك في تجفيف مياه الأمطار بالمسجد الحرام

المواطن - مكة المكرمة

نفذ الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس جولة ميدانية إشرافية تزامنًا مع هطول الأمطار على المسجد الحرام، وشملت المطاف والساحات وبعض مرافق الحرم المكي الشريف، وذلك للاطمئنان على سلامة الحجاج وسير الخدمات.

ورافق الشيخ السديس خلال الجولة مدير عام مكتب الرئيس العام الدكتور سعد بن محمد المحيميد وعدد من مديري الإدارات والوحدات بالرئاسة.

وألقى الشيخ السديس خلال الجولة كلمة عبر الجهاز اللاسلكي شدد فيها على ضرورة مضاعفة الجهود والتأهب لهذه الحالات وبذل المزيد في تسخير كافة الإمكانيات البشرية والمادية بالمسجد الحرام ليجد قاصدوه وافر العناية وفائق الرعاية ليؤدوا مناسكهم بكل يسرٍ وسهولة.

ووجه رسالة لكافة المسؤولين بالرئاسة والإدارات المعنية ببذل أقصى الجهود والاستعداد الأمثل والتأهب لتقلبات الحالات الجوية خلال موسم الأمطار، واتخاذ التدابير اللازمة لذلك, وتقديم الخدمات لضيوف الرحمن في مثل هذه الظروف وتسهيل جميع الإمكانات لهم.

وقال إنه: “يجب علينا تذكير أنفسنا بالإخلاص لله تعالى وتقواه ومراقبته سبحانه لأن هذا العمل الجليل يجب أن نبنيه على قاعدة الإخلاص والنية الطيبة والعمل على حمل رسالة الحرمين في إبداء الصورة المشرقة لدولتنا رعاها الله”.

وفي ذات السياق شارك الشيخ السديس عمال النظافة بتجفيف تجمعات مياه الأمطار، وأشرف على سير أعمال النظافة في ساحات وأروقة المسجد الحرام.

وفي ختام الجولة شكر الشيخ السديس الله تعالى على ما منّ به على ضيوفه من أداء النسك ودعاه تعالى أن يتقبل منهم ويردهم إلى بلادهم وأوطانهم سالمين غانمين مأجورين، وأن يجزي حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد الأمير محمد بن سلمان وأمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل خير الجزاء وأوفاه على جهودهم المباركة وعنايتهم الفائقة لتحقيق الراحة والطمأنينة لقاصدي الحرمين الشريفين.